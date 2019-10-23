اليافعي يُطمئن الجنوبيين: “الانتقالي” استعد لكل الخيارات

أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي لديه قيادة رشيده تُحسن التصرف، مشيرًا إلى أن “الانتقالي” استعد لكل الخيارات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي الجنوبي لديه قيادة رشيده تُحسن التصرف وتعرف ما الذي يجب عليها فعله في ظروف كهذه”.

وأضاف: “وقد استعد الانتقالي لكل الخيارات ولا يغرنكم صمته الإعلامي فهو يعمل على الأرض وينتهج الحوار على الصعيد السياسي بخطوات ثابته ورؤى مستقبلية مدروسة وما ترفضه الشرعية اليوم ستتمناه غداً”.