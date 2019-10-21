اخبار اليمن

اليافعي يُطالب الجنوبيين بالالتفاف حول “الانتقالي”

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طالب الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، شعب الجنوب بالالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إلى كل أبناء الجنوب تمسكوا بالمجلس الانتقالي والتفوا حوله وحتماً سوف تصلون إلى هدفكم المنشود، لم يخذلنا الانتقالي في أي معركة وقد كان حصناً منيعاً للقضية الجنوبية وسيظل كذلك، لم يعد الطريق طويلاً أمامنا وكونوا واثقين بالله وبقوة مجلسكم الانتقالي”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

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المشهد العربي

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