اليافعي يتفاعل مع هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”

تفاعل الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، مع هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏استطاع المجلس الانتقالي نقل القضية الجنوبية إلى مراحل سياسية وعسكرية وأمنية متقدمة وبناء تحالفات كبيرة على الصعيد الإقليمي ونال ثقة كل الجنوبيين ويستمد قوته من الشعب وليس من الخارج”.

وتابع: “هناك مكونات جنوبية تدعمها دول خارجية وكلها فشلت بدون دعم الشعب”.

وتم إطلاق هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.