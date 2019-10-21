اخبار اليمن

اليافعي يتفاعل مع هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”

0 1 أقل من دقيقة

تفاعل الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، مع هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”.
وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏استطاع المجلس الانتقالي نقل القضية الجنوبية إلى مراحل سياسية وعسكرية وأمنية متقدمة وبناء تحالفات كبيرة على الصعيد الإقليمي ونال ثقة كل الجنوبيين ويستمد قوته من الشعب وليس من الخارج”.
وتابع: “هناك مكونات جنوبية تدعمها دول خارجية وكلها فشلت بدون دعم الشعب”.
وتم إطلاق هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of من يتجاوز الحق الجنوبي لا بواكي لهم اليوم

من يتجاوز الحق الجنوبي لا بواكي لهم اليوم

منذ 5 دقائق
Photo of قائد الحزام الأمني بأبين يوجه برفع الجاهزية القتالية بكافة الوحدات

قائد الحزام الأمني بأبين يوجه برفع الجاهزية القتالية بكافة الوحدات

منذ 9 دقائق
Photo of بامعلم يدعو أبناء الجنوب إلى الالتفاف حول المجلس الانتقالي

بامعلم يدعو أبناء الجنوب إلى الالتفاف حول المجلس الانتقالي

منذ 17 دقيقة
Photo of طالما بقي رجال الجنوب على أرضه لن ينهزم

طالما بقي رجال الجنوب على أرضه لن ينهزم

منذ 28 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق