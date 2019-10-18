اخبار اليمن

اليافعي: الشرعية في ورطة كبيرة!

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أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، أن حكومة الشرعية أصبحت في ورطة كبيرة، مشددًا على أن توقيعهم على بنود حوار جدة سيكون نصر للمشروع العربي ورفضهم سيكون انحياز للمشروع الفارسي، متابعًا: “ولو أنهم مع المشروع العربي لما سلموا صنعاء للحوثي”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “جماعة الشرعية في ورطة كبيرة توقيعهم على بنود الحوار سيكون نصر للمشروع العربي ورفضهم التوقيع سيكون نصر للمشروع الفارسي ولو أنهم مع المشروع العربي لما سلموا صنعاء للحوثي لسان حالهم: كيف نخفي حُبناً والحوار فاضح”.

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المشهد العربي

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