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الواقع العربي موجع.. وملف اليمن ما زال مفتوحًا

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علقت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص، اليوم، على الأحداث السياسية المشتعلة في المنطقة العربية، مؤكدةً أن العراق هدأ نسبيًا والأوضاع انفجرت في لبنان، منوهةً إلى أن ملف اليمن ما زال مفتوحًا

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “كل يوم أحداث سياسية مشتعلة هنا وهناك وضحايا وقتلى! أفلام أكشن وإثارة ، هدأت العراق نسبياً وانفجرت لبنان وملف اليمن ما زال مفتوح”.

وأضافت: “الواقع العربي موجع والإنسان العربي هو ضحية ما يحدث، اتذكر مقولة الماغوط ما من جريمة كاملة في هذا العصر سوى أن يولد الإنسان عربياً”.

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المشهد العربي

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