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الهلال الإماراتي يوزع مئات الحقائب المدرسية في الدريهمي

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات الحقائب المدرسية على طلاب وطالبات منطقة الجريبة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود دولة الإمارات العربية لدعم العملية التعليمية بالساحل الغربي و تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.
و قامت هيئة الهلال الأحمر بتوزيع الحقائب المدرسية على مئات الطلاب والطالبات في مدرسة الثورة الأساسية في مديرية الدريهمي ضمن المدارس المستهدفة من حملة التوزيعات الحقائب التي تشمل مختلف المدارس المحررة بالساحل الغربي و بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأعرب الطلاب المستفيدون من مشروع توزيع الحقائب المدرسية عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة و امتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لدعم العملية التعليمية في مديريات ومدن الساحل الغربي.

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المشهد العربي

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