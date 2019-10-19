الهلال الإماراتي يقدّم كراسي مدرسية لثلاث مدارس في يافع (صور)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر، اليوم السبت دعما جديدا لقطاع التعليم في مدينة يافع بمحافظة لحج.

ودعمت هيئة الهلال الإماراتي، مدارس علي بن أبي طالب بمنطقة المربض مديرية رصد، والشهيد محمد راجح بمنطقة الردع التابعة إدارياً لمديرية حبيل جبر، ومدرسة الخير بمنطقة الغرير بكراسي مدرسية.

وبلغ إجمالي عدد الكراسي التي تم تقديمها 280 كرسي مزدوج للطلاب، و 18 كرسي فردي للمعلمين، و 300 حقيبة مدرسية للطلاب.

وجاءت الاستجابة العاجلة من قيادة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أيام من مناشدة وجهتها تلك المدارس التي يدرس فيها الطلاب والطالبات على الأرض بسبب عدم توفر الكراسي.

بدورهم عبر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على توفيره الكراسي لمدرستهم.

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع التعليم أهمية خاصة من خلال بناء وترميم الكثير من المدارس وتوفير وسائل التعليم ودعم الطلاب بالحقيبة المدرسية، وسبق وإن قدمت آلاف الكراسي المدرسية خلال عام التسامح 2019.