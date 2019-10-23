قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إن الإرهابي على محسن الأحمر وقادته لن يحققون نصر عسكري، مشددًا على أن النصر له عنوان لا يعرفه الفاسدون.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وإنتظار نتائج مختلفة. أينشتاين الوهم هو أن تنتظر النصر من أشخاص ارتبطت سيرتهم بالفشل وتوكل لهم مهام كبيرة”.

وأضاف: “من ينتظر أن يحقق الجنرال علي محسن وقادته نصر عسكري فهو واهم حتى لا أقول غبي.النصر له عنوان لا يعرفه الفاسدون”.