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الميناء يفوز ببطولة 14 أكتوبر بعد تغلبه على نادي وحدة

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نجح فريق نادي الميناء في الفوز ببطولة 14 أكتوبر، التي أقيمت برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفاز الميناء على منافسه نادي وحدة عدن في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الفقيد حسين باوزير بالمعلا.

وجاء الفوز الميناوي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وجرت المباراة بحضور جماهيري كبير في مدرجات الملعب، كما حضر اللقاء مؤمن السقاف رئيس دائرة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ونعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن، والكابتن شرف محفوظ عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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المشهد العربي

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