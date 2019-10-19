الميسري سيرحل من سيئون ومعه باقي العصابات!

كشف الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، خطورة عودة وزير الداخلية بحكومة الشرعية أحمد الميسري إلى محافظة حضرموت، مشيرًا إلى أن “الميسري” سيرحل من سيئون وسترحل معه باقي العصابات الفاسدة والإرهابية

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “عودة أحمد الميسري إلى وادي حضرموت سيجلب كل العصابات وسيشعل حرب كما أشعلها في عدن”.

وأضاف: “رغم المآسي التي يتسبب بها الميسري إلا أنه يأدي دور يخدمنا وستذكرون كلامي سيرحل من سيئون وسترحل معه باقي العصابات الفاسدة والإرهابية”.