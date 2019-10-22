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المملكة تصدت بكل قوة لأذرع إيران الإرهابية في المنطقة

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سلطت صحيفة البلاد السعودية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الضوء على النوايا الخبيثة لإيران في المنطقة، مؤكدة إن مواقف إيران وسياستها لا تهدد المنطقة فحسب بل العالم بأسره.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان” نوايا إيران العدوانية “، إنه تظل المملكة ملتزمة بسياستها الخارجية الثابتة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومناصرة قضايا الشعوب العادلة وفي نفس الوقت رفض أية محاولة للتدخل في شؤونها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأضافت الصحيفة، لقد واجهت المملكة الإرهاب بكل حزم وعزم وعملت مع المجتمع الدولي على محاربته وتجفيف منابع تمويله وتصدت بكل قوة لمحاولات زعزعة استقرارها من خلال الأذرع الإرهابية للنظام الإيراني التي حاولت مراراً وتكراراً استهداف بعض مدنها ومنشآتها المدنية انطلاقا من أراضي اليمن الشقيق وبصواريخ باليستية إيرانية الصنع كما تعرضت منشأتها النفطية لاعتداءات آثمة تعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة .

وتابعت، إن مواقف إيران وسياستها الصبيانية لا تهدد المنطقة فحسب بل العالم بأسره بحسبان أن هذه المنطقة تشكل جانباً كبيراً من إمدادات الطاقة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الدولية وما فتئت المملكة تنادي بالحوار والحل السلمي سبيلاً لحل النزاعات وعدم تهديد أمن الدول وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع نظام الملالي من امتلاك السلاح النووي.

واختتمت الصحيفة، لقد دعت المملكة المجتمع الدولي للوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني وتغيير طبيعته وسلوكه بعد أن أصبح لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع.

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المشهد العربي

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