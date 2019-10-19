المقاومة الجنوبية تنفذ عمليات نوعية ضد مليشيا الإخوان في شبوة

شنت قوات المقاومة الجنوبية منذ قليل، هجوما على نقطة وموقع المجازة التابع لمليشيا الإخوان في مفرق الروضة بمحافظة شبوة.

وتدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الإخوان التابعة للشرعية في مفرق الروضة.

وفي ذات السياق نفذت المقاومة الجنوبية عمليه نوعيه ناجحة على أحد مواقع مليشيات الإخوان التابعة للشرعية في منطقة مرخة بمحافظة شبوة.

وكانت المقاومة الجنوبية قد قصفت اليوم الجمعة معسكر الأمن المركزي التابع لمليشيا الإخوان في عين بامعبد التابعة لمديرية رضوم بمحافظة شبوة.