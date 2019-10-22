المطيري تشن أعنف هجوم على حزب الإصلاح الإرهابي

وجهت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، انتقادًا حادًا لحزب الإصلاح في اليمن، مشددةً على أن ذلك الحزب الإرهابي أنشأ خصومة مع الجميع.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “النتائج تقول كل شيء، والنتيجة اليوم أن الإصلاح، لم يصلح شيء، بل كان محراكا للخراب، تحالف مع الجميع وأنشأ خصومة مع الجميع، وهاهم يربضون فوق تلة من الدمار والخراب، أعتقد أن اليمنيين، غير المنتمين إلى الإخوان، وغير المرتبطين بشلل الفساد، كلهم يؤيدون خروج الإصلاح من المشهد السياسي”.