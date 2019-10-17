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المجلس الانتقالي ينظم حفلاً فنياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر (صور)

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بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة،قامت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، بتنظبم فعالية ثقافية وفنية وتكريمية.

وشهد الحفل، الذي أعدته الدائرة الثقافية بالتعاون مع دائرة المرأة والطفل بالأمانة العامة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فقرات غنائية لفنانين خلدتهم الذاكرة الثقافية لشعب الجنوب، بالإضافة إلى وصلات فنية وشعرية متنوعة ألهبت حماس الحاضرين، والتي تذكر بزمن النضال ضد المستعمر البريطاني وكفاح شعب الجنوب لانتزاع حريته واستقلاله.

 حضر الحفل رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، ، وأحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وفضل الجعدي مساعد الأمين العام، وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء قيادات محلية بالعاصمة عدن وشخصيات اعتبارية وعدد غفير من المواطنين.

و أبرز الحفل إبداعات فنية مسرحية من خلال (سكتش) مسرحي قام به عدد من الشباب الواعد، أبرز معاناة شعب الجنوب من الاستعمار البريطاني ورحلة النضال الطويلة حتى استقلاله ووقوع الجنوب وثرواته فريسة الاحتلال الشمالي، بينما شرحت الفقرة الأخيرة من (الاسكتش) المسرحي توحد الجنوبيين ضد أعدائهم ورفع علم الجنوب وسط تصفيق حار من الحاضرين.

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المشهد العربي

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