المجلس الانتقالي يمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهداف شعب الجنوب

شهدت العاصمة عدن اليوم الإثنين، لقاءا جمع بين رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، بأعضاء هيئة الوفاق الجنوبي – الجنوبي وعلى رأسهم الرئيس الفخري أحمد عمر المرقشي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحة الجنوبية ، والسبل الكفيلة بما من شأنه تحقيق التوافق وجمع الكلمة وتوحيد الصف الجنوبي .

وفي كلمته، أكد اللواء بن بريك على أن المجلس الانتقالي حريص على جمع الشمل باعتباره وعاء لكل الجنوبيين ، ويمضي بخطى واثقة من أجل القضية الجنوبية وتحقيق هدف شعب الجنوب في مطالبة العادلة والمشروعة.

وأضاف بن بريك ،بأن قيادات المجلس الانتقالي صامدة على الأرض ولن تخذل شعبها في الجنوب ولا يمكن أن تفرط في تضحيات و دماء الشهداء .

من جانبه أشاد الأمين العام في هيئة الوفاق سعيد محمد اليهري ،بدور المجلس الانتقالي في حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، مؤكدا على دعم وتأييد الهيئة للمجلس الانتقالي.

وشدد الببهري خلال اللقاء، على أهمية بذل المزيد من الجهود لترتيب الوضع الداخلي في الجنوب وتحصينه من أي اختراقات للقوى المعادية للجنوبيين وقضيتهم التي ضحوا من أجلها بالغالي والنفيس.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يكون هناك تواصل وتنسيق مشترك بين أعضاء الهيئة وقيادات المجلس.