المجلس الانتقالي قادم لا محالة

أشاد الخبير الاستراتيجي السعودي، الدكتور زايد العمري، بمواقف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومضيهم نحو تحرير اليمن من الإرهاب.

وكتب العمري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏‎المجلس الانتقالي، هذا المكون السياسي بما يمثله من شريحة كبيرة تتجاوز الخمسة ملايين مواطن قادم لا محالة نظراً لثبات مواقف أعضائه وسلامة معتقدهم وصدق نواياهم نحو تحرير اليمن من مليشيا الحوثي الإيرانية”.

وتابع: “أتمنى دعم رأيي لكي يحقق هدف التحالف العربي “.