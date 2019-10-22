اخبار اليمن

الكعبي يسخر من إخوان الشرعية ويصفهم بالقطعان

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سخر الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، من مليشيات الأخوان التابعة للشرعية، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا استراحة الجنوب.

وكتب الكعبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏لم أسمع أي تحرك لقوات الشرعية في نهم أو صرواح أو قريبا من صنعاء أو صعدة لقوات المقدشي والأحمر”.
وتابع: “أسمع عن حشودهم وجحافلهم وقطعانهم تتجه جنوبا بالرغم أن هذه القطعان.. أقصد القوات قريبه من الحوثة”.
وأضاف: “تفكيركم غير صحيح إن ظننتم أن بإمكانكم استباحة الجنوب.. ليكن تفكيرنا عقلانيا ومتزناً وسلميا”.

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المشهد العربي

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