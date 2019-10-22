الكعبي يسخر من إخوان الشرعية ويصفهم بالقطعان

سخر الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، من مليشيات الأخوان التابعة للشرعية، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا استراحة الجنوب.

وكتب الكعبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏لم أسمع أي تحرك لقوات الشرعية في نهم أو صرواح أو قريبا من صنعاء أو صعدة لقوات المقدشي والأحمر”.

وتابع: “أسمع عن حشودهم وجحافلهم وقطعانهم تتجه جنوبا بالرغم أن هذه القطعان.. أقصد القوات قريبه من الحوثة”.

وأضاف: “تفكيركم غير صحيح إن ظننتم أن بإمكانكم استباحة الجنوب.. ليكن تفكيرنا عقلانيا ومتزناً وسلميا”.