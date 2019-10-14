الكعبي: الرحبي والجبواني عبيد للدولار!

شن الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، هجومًا حادًا على قيادات حكومة الشرعية واصفًا وزير النقل صالح الجبواني، والقيادي الإخواني مختار الرحبي بأصحاب الولاءات المتغيرة وعبيد الدولار، مُطالبًا إياهم بعدم انتقاد الإمارات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الخونة والمرتزقة وأصحاب الولاءات المتغيره وعبيد الدولار باختصار الجبواني والرحبي ومن على شاكلتهم مستواكم لا يسمح لكم بانتقادنا إياكم والتعرض للإمارات

وأضاف: “أنتم وين وإحنا وين شتان تاريخ اليمن بأمثالكم أصبح مشوهًا اعتذر من المتابعين الكرام قصدت أن يعرف هؤلاء حجمهم وقدرهم الوضيع”.

وكان “الكعبي” دخل في خلاف حاد مع مختار الرحبي، وصالح الجبواني، وذلك عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” جراء إساءة قيادات الشرعية اليمنية للإمارات العربية المتحدة.