اخبار اليمن

الكعبي: الرحبي والجبواني عبيد للدولار!

0 1 أقل من دقيقة

شن الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، هجومًا حادًا على قيادات حكومة الشرعية واصفًا وزير النقل صالح الجبواني، والقيادي الإخواني مختار الرحبي بأصحاب الولاءات المتغيرة وعبيد الدولار، مُطالبًا إياهم بعدم انتقاد الإمارات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الخونة والمرتزقة وأصحاب الولاءات المتغيره وعبيد الدولار باختصار الجبواني والرحبي ومن على شاكلتهم مستواكم لا يسمح لكم بانتقادنا إياكم والتعرض للإمارات

وأضاف: “أنتم وين وإحنا وين شتان تاريخ اليمن بأمثالكم أصبح مشوهًا اعتذر من المتابعين الكرام قصدت أن يعرف هؤلاء حجمهم وقدرهم الوضيع”.

وكان “الكعبي” دخل في خلاف حاد مع مختار الرحبي، وصالح الجبواني، وذلك عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” جراء إساءة قيادات الشرعية اليمنية للإمارات العربية المتحدة.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of كاتبة إماراتية تُلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا (تفاصيل)

كاتبة إماراتية تُلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا (تفاصيل)

منذ 20 دقيقة
Photo of استمرار الخدمات العلاجية للإمارات في مناطق التحيتا

استمرار الخدمات العلاجية للإمارات في مناطق التحيتا

منذ 24 دقيقة
Photo of الميناء يفوز ببطولة 14 أكتوبر بعد تغلبه على نادي وحدة

الميناء يفوز ببطولة 14 أكتوبر بعد تغلبه على نادي وحدة

منذ 41 دقيقة
Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

منذ 55 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق