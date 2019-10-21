الكثير من نقاط اتفاق جدة جاءت في صالح الجنوبيين

قال الأمين العام للمجلس للانتقالي الجنوبي أحمد حامد لمس إن المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اللحظات الأولى لدعوة الشقيقة الكبرى للحوار، أبدى تجاوباً كاملاً، وعمل على إنجاح مساعي الرياض في الخروج بحلول مرضية لكافة الأطراف”.

وأكد أن كثيراً من نقاط الاتفاق جاءت في صالح الجنوبيين، مجدداً التأكيد على موقف المجلس الثابت من الحرب ووقوفه إلى جانب التحالف العربي حتى إكمال مهمته في اليمن.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الأسبوعي للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، وبحضور فضل محمد الجعدي مساعد الأمين العام .

وأشاد لمس بحكمة وحنكة الوفد التفاوضي الجنوبي في حوار جدة برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية راعية الحوار، وتعامله الحكيم مع مماطلة وتلكؤ مفاوضي الطرف الآخر ومحاولاتهم المتكررة تعطيل الحوار سعياً لإفشاله.

كما ثمّن لملس في الوقت نفسه المواقف والأدوار الأخوية العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع الشعب الجنوبي، مؤكداً أن تلك المواقف ستظل خالدة في قلب وذاكرة كل مواطن جنوبي.

ولفت الأمين العام إلى أن الدور السعودي القادم في الجنوب، سيكون كبيراً وعلى نفس القدر من الأهمية، وعند مستوى تطلعات الجنوبيين الذين يعولون عليه كثيراً.

عقب ذلك، ناقش الاجتماع تقارير الإنجاز الأسبوعية لكل دائرة من دوائر الأمانة العامة، في حين جرى استعراض خطط وبرامج الأنشطة للأسبوع القادم، وكذا التوصيات الخاصة بالدوائر والتي تم رفعها من اجتماعاتها السابقة، وذلك بعد استعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره.

واستمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة الاقتصادية حول المشهد الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وكذا التقرير المقدم من الدائرة الجماهيرية حول نشاطها خلال الفصل الثالث من العام 2019 .

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة باقي المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ اللازم بشأنها.