الكتبي تُجيب.. كيف تعود نجاح انتفاضة لبنان بالنفع على اليمن والعراق؟

قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي، اليوم، إنه إذا نجحت الانتفاضة اللبنانية في إعادة هيبة الدولة الوطنية، فإن هذا النجاح سيعود بالنفع على جميع الدول التى تحاول المليشيات المسلحة فيها استنساخ نموذج حزب الله كالعراق واليمن.

وكتبت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إذا نجحت الانتفاضة اللبنانية في إعادة هيبة الدولة الوطنية وإقصاء وتحجيم هيمنة حزب الله على مؤسساتها، فهذا النجاح لن ينعكس إيجابياً على لبنان فقط، وإنما على جميع الدول التى تحاول المليشيات المسلحة فيها استنساخ نموذج حزب الله كالعراق واليمن”.

وتشهد عدة مدن لبنانية مظاهرات حاشدة منذ الخميس، وطالب المحتجون بـ”إسقاط النظام” ورحيل الفئة الحاكمة في لبنان.