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القوات المشتركة تنزع العبوات الناسفة من موقع تثبيت نقطة الارتباط الرابعة بالحديدة

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أجرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة اليوم الثلاثاء، عمليات سمح لنزع الألغام والعبوات الناسفة لتثبيت النقطة الرابعة لضباط الارتباط في محافظة الحديدة.
ومن المقرر أن يقوم الفريق المشترك لضباط الارتباط اليوم بتثبيت النقطة الرابعة في منطقة منظر بمحافظة الحديدة .
وقام الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية أمس الإثنين، بتفعيل وتثبيت نقطة الارتباط الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة.

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المشهد العربي

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