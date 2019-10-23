القوات الجنوبية تحبط محاولة تسلل حوثية بجبهة الأزارق- ماوية غربي الضالع

أفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حاولت التسلل في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء إلى موقع الفراشة الاستراتيجي في جبهة الأزارق- ماوية غربي الضالع.

وأضافت المصادر،أن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من إحباط محاولة التسلل الحوثية، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الجنوبية تمكنت من إجبار المليشيات الحوثية على التراجع إلى مواقعها السابقة.