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القضية الجنوبية عادلة ووصلت لمراحلها النهائية

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دافع الناشط السياسي، أبو وليد الغامدي، عن القضية الجنوبية، مؤكدا أنها وصلت لمراحلها النهائية.
وكتب الغامدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏القضية الجنوبية قضية عادلة ووصلت لمراحلها النهائية بفضل الله ثم بفضل التحالف وتضحيات شعب الجنوب وصمود قادته في الانتقالي الجنوبي وبسالة القوات المسلحة الجنوبية”.
وتابع: “لابد أن يكون التعاطي من قبل النشطاء على هذا الأساس وعدم الرجوع للخلف والعودة لمربع ثورة ثورة ياجنوب بل دولة دولة ياجنوب”.

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المشهد العربي

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