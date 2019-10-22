القضية الجنوبية عادلة ووصلت لمراحلها النهائية

دافع الناشط السياسي، أبو وليد الغامدي، عن القضية الجنوبية، مؤكدا أنها وصلت لمراحلها النهائية.

وكتب الغامدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏القضية الجنوبية قضية عادلة ووصلت لمراحلها النهائية بفضل الله ثم بفضل التحالف وتضحيات شعب الجنوب وصمود قادته في الانتقالي الجنوبي وبسالة القوات المسلحة الجنوبية”.

وتابع: “لابد أن يكون التعاطي من قبل النشطاء على هذا الأساس وعدم الرجوع للخلف والعودة لمربع ثورة ثورة ياجنوب بل دولة دولة ياجنوب”.