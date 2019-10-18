اخبار اليمن
القضاء على الشرعية أهم من الحرب على الإرهاب والحوثيين
أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن القضاء على الشرعية أهم من الحرب على الإرهاب والحوثيين.
وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أنا أرى أن الحرب على الشرعية أهم بكثير من أي حوار أو اتفاق معها بل أهم من الحرب على الإرهاب والميليشيات الحوثية”.
وتابع: “بالقضاء على تلك الشرعية البائسة والمهترئة سوف يتم القضاء على الحوثي والإرهاب والتنظيمات الارهابية التي تستمد قوتها وتواجدها من تلك الشرعية واحزابها ورموزها”.