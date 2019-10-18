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القضاء على الشرعية أهم من الحرب على الإرهاب والحوثيين

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أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن القضاء على الشرعية أهم من الحرب على الإرهاب والحوثيين.
وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏أنا أرى أن الحرب على الشرعية أهم بكثير من أي حوار أو اتفاق معها بل أهم من الحرب على الإرهاب والميليشيات الحوثية”.
وتابع: “بالقضاء على تلك الشرعية البائسة والمهترئة سوف يتم القضاء على الحوثي والإرهاب والتنظيمات الارهابية التي تستمد قوتها وتواجدها من تلك الشرعية واحزابها ورموزها”.

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المشهد العربي

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