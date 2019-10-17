القبض على عصابة اختطفت مواطناً وقامت بسرقة حافلته في المكلا

أفادت مصادر أمنية، أن نقطة بويش مفرق العيص التابعة للواء الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت ، ألقت القبض على عصابة خطفت مواطنا وقامت بسرقة حافلته.

وأضافت المصادر، أن النقطة الأمنية اشتبهت في حافلة ركاب ( باص نوع هايس) أبيض اللون على متنه شخص قادم من خط الريان باتجاه مدينة المكلا ، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتفتيش الدقيق من قبل أفراد النقطة .

وتابعت المصادر، أنه خلال عملية التفتيش في النقطة وصل مواطن يدعى ( ع . ع . ي )، وقام بإبلاغ النقطة بأنه تعرض للاختطاف وأن الحافلة التي تخضع للتفتيش تابعة له ، موضحة أنه كان ينزف وتوجد بجسمه عدة إصابات بالرأس والصدر واليدين.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الشخص الذي كان يقود الحافلة فورا وإبلاغ قائد النقطة بالأمر .

وأوضحت المصادر، إن المتهم وأثناء التحقيق معه أعترف بأنه أحد أفراد عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص حيث قاموا بتكبيل المجني عليه في سياراته داخل مدينة المكلا وقاموا بإرسال أحدهم ويدعى ( ع . س . م ) من محافظة شبوة للتخلص من المجني عليه في جولة الريان خارج المدينة.

وذكرت المصادر، أن المجني عليه لم يتم تصفيته حيث تم الاعتداء عليه ورميه بالقرب من جولة الريان ، ليقوم على الفور بركوب إحدى السيارات المارة ومحاولة اللحاق بالباص حتى وصل نقطة بويش بمفرق العيص وتم تقديم بلاغ للنقطة.

وأكدت المصادر، أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة،مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم الثاني بعد عشر دقائق من اعتراف المتهم الأول وجاري البحث عن شريكهم الجاني الثالث.