العولقي يفند أبرز الأكاذيب التي روج لها إعلام إخوان اليمن في الأيام الأخيرة

فند عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أبرز الأكاذيب التي روج لها إعلام إخوان اليمن في الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي، قائلا: أبرز الأكاءيب كانت: مغادرة الإمارات اليمن.. إنهاء الهلال الأحمر الإماراتي لنشاطه الإغاثي في عدن.. فشل حوار جدة.. اشتراط هادي مغادرة الإمارات قبل أي تسويات”.

وأشار إلى حقائق تلك الإشاعات، قائلا: “الإمارات لم تغادر وما حدث يأتي في إطار إعادة الانتشار لقوات التحالف ولا علاقة للحوار أو الشرعية بذلك”.

وتابع: “الهلال الأحمر الإماراتي سيواصل دوره الإغاثي والإنساني في عدن، عبر فريق محلي كما جرت العاده وستؤكد الأيام القليلة القادمة هذه الحقيقة، والحوار مستمر والتصريحات الرسمية للطرفين تؤكد ذلك”.

وأضاف: ” لم يطلب هادي مغادرة أحد ومشاركة أي عضو في التحالف العربي أو مغادرته شأن خاص بالتحالف بقيادة السعودية الداعية لهذا التحالف”.

واختتم تغريدته بالقول: “خلاصة هذه الأكاذيب أن الإخوان يتحدثون باسم هادي بما يخدم أجندتهم السياسية لكن عند الفشل فالمسؤولية يتحملها هادي وحده وقريباً ستشاهدون استهدافه بحملة مسعورة من مطابخهم”.