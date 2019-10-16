العثور على جثة مجهولة في صحراء لحج ..تفاصيل

المشهد العربي – خاص

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء،على جثة مجهولة الهوية في الصحراء باتجاه الجهة الشرقية من مصنع الحديد بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”،إن الجثة كانت معصوبة العينين وتحتها سهم الطلق الناري والخرطوش.

وأضافت المصادر ،أن الجثة بدأت تتحلل، حيث تم نقلها إلى مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة .

وأشارت المصادر، أن أمن المحافظة باشر في جمع الاستدلالات للتوصل لمعرفة صاحب الجثة ومن يقف خلف وجودها في تلك المنطقة.