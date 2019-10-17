الضالع عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة

رد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، على ‏من يصفون الضالع بالقرية، مؤكدا أنها عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة.

وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏من يصفون الضالع بالقرية و ينسبون إليها أفعال لا تمت بصلة لأهلها نقول لهم، هذه القرية قدمت في مواجهة الحوثي عدد من الشهداء لم تقدمه جبهات الإرهابي علي محسن خلال سنوات الحرب”.

وتابع: “أصبحت الضالع اليوم عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة ويأتي بعض الصغار لا يرون إلا سفاسف الأمور”.