اخبار اليمن

الضالع عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة

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رد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، على ‏من يصفون الضالع بالقرية، مؤكدا أنها عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة.
وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏من يصفون الضالع بالقرية و ينسبون إليها أفعال لا تمت بصلة لأهلها نقول لهم، هذه القرية قدمت في مواجهة الحوثي عدد من الشهداء لم تقدمه جبهات الإرهابي علي محسن خلال سنوات الحرب”.
وتابع: “أصبحت الضالع اليوم عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة ويأتي بعض الصغار لا يرون إلا سفاسف الأمور”.

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المشهد العربي

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