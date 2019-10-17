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الضالع عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة
رد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، على من يصفون الضالع بالقرية، مؤكدا أنها عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة.
وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “من يصفون الضالع بالقرية و ينسبون إليها أفعال لا تمت بصلة لأهلها نقول لهم، هذه القرية قدمت في مواجهة الحوثي عدد من الشهداء لم تقدمه جبهات الإرهابي علي محسن خلال سنوات الحرب”.
وتابع: “أصبحت الضالع اليوم عنوان كبير في معركة قطع أيادي إيران في المنطقة ويأتي بعض الصغار لا يرون إلا سفاسف الأمور”.