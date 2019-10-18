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الشرعية نشرت الأكاذيب عن حوار جدة.. والحقائق في صالح “الانتقالي”

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قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، إن حكومة الشرعية وأبواق مليشيات الإخوان حاولوا نشر الأخبار الكاذبة بشأن حوار جدة، منوهًا إلى أن الشرعية تجنبت الحقيقة لأن ذلك ليس في صالحها بل في صالح المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل لكل الجنوبيين.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حاولوا نشر الأخبار الكاذبة حول حوار جدة مفادها أن المجلس الانتقالي تخلى عن أهداف الجنوبيين مقابل مناصب ستحصل عليها قيادات في الانتقالي من أجل خلط الأوراق وإحباط الشارع الجنوبي وتجنبوا الحقيقة لأنها ليس في صالحهم بل في صالح المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لكل الجنوبيين”.

قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، إن حكومة الشرعية وأبواق مليشيات الإخوان حاولوا نشر الأخبار الكاذبة بشأن حوار جدة، منوهًا إلى أن الشرعية تجنبت الحقيقة لأن ذلك ليس في صالحها بل في صالح المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل لكل الجنوبيين.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حاولوا نشر الأخبار الكاذبة حول حوار جدة مفادها أن المجلس الانتقالي تخلى عن أهداف الجنوبيين مقابل مناصب ستحصل عليها قيادات في الانتقالي من أجل خلط الأوراق وإحباط الشارع الجنوبي وتجنبوا الحقيقة لأنها ليس في صالحهم بل في صالح المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لكل الجنوبيين”.

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المشهد العربي

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