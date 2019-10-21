الشرعية “مرعوبة” من المجلس الانتقالي

أكد الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم الإثنين، أن حكومة الشرعية ترفض التوقيع على مسودة اتفاق جدة لأنها لاتريد أن يصبح المجلس الانتقالي نداً لها.

وكتب اليافعي في تدوينة له على “فيس بوك”:” الحقيقة إن الشرعية مرعوبة من توقيع مسودة الاتفاق بغض النظر عن إي تنازل قد يقدمه الانتقالي، في المجمل الشرعية المهترئة لا تريد أن يصبح الانتقالي ند لها ويتم التعامل معه إقليميا ودولياً على انه واجهة سياسية جنوبية تحظى بتأييد شعبي” .

وأضاف،المجلس الانتقالي حقق انتصارات ومكاسب سياسية كبرى، وبات حديث الإعلام الإقليمي والدولي، هذه المكاسب يجب إن تعزز من خلال عمل سياسي ذكي يساهم في الحفاظ على تضحيات أبناء الجنوب وينقل العمل السياسي الجنوبي إلى مرحلة متقدمة جداً صح قد تكون شديدة الخطورة لكن لابد منها حتى لا تترك الساحة لأطراف معادية للجنوب .

وتابع اليافعي :”المرحلة القادمة مرحلة مفصلية وتاريخية وتحتاج قراءة المشهد المحلي والإقليمي بذكاء وانفتاح سياسي على كل الأطراف المؤثر في هذا المشهد” .

واختتم :”أيضا تحتاج التعامل مع القرارات الدولية التي صدرت وباتت أمر واقع بذكاء حتى يتم تفكيكها من دخلها لتحقيق مكاسب سياسية إضافية” .