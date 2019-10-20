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الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمة كالجنوب

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أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، أن حكومة الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمه كالجنوب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “البعض يفهم أن 21 مليون شمال اليمن يتبعون للشرعية وأن الأقلية 6 ملايين يريدون فك الارتباط بالفعل على الأقل 6 ملايين منظمين يريدون فك الارتباط”.

وأضاف: “بينما 21 مليون يمثلون حزب الإصلاح حوثيين متحوثين مؤتمريين من لا شأن لهم بالصراع الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمة كالجنوب هذا هو الواقع”.

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المشهد العربي

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