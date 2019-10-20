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الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمة كالجنوب
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، أن حكومة الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمه كالجنوب.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “البعض يفهم أن 21 مليون شمال اليمن يتبعون للشرعية وأن الأقلية 6 ملايين يريدون فك الارتباط بالفعل على الأقل 6 ملايين منظمين يريدون فك الارتباط”.
وأضاف: “بينما 21 مليون يمثلون حزب الإصلاح حوثيين متحوثين مؤتمريين من لا شأن لهم بالصراع الشرعية ليس لديها إجماع وغير منظمة كالجنوب هذا هو الواقع”.