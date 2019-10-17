اخبار اليمن

الشرعية عصابة ولن تلتزم بشئ إذا وقعت على اتفاقات

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وصف الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، حكومة الشرعية بالعصابة، مؤكدًا أنها إذا وقعت على اتفاق جدة، فإنها لن تلتزم بشئ.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لا يعني الجنوبيين أن وقعت الشرعية على مسودة الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو لم توقع فهي عبارة عن عصابة مثلها مثل الحوثي حتى وإن وقعت فلن تلتزم بشئ والدليل أنها ما زالت تحشد عناصرها باتجاة شبوة وأبين”.
وأضاف: “أتمنى أن نوصل إلى سلام لكن مع العقليات المسيطرة على الشرعية صعب”.

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المشهد العربي

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