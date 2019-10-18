اخبار اليمن

الشرعية ستوقع وهي صاغرة على اتفاق جدة

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أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، أن حكومة الشرعية ستوقع وهي صاغرة على اتفاق جدة، مشيرًا إلى أن الشرعية تسير على نهج معلمها الأول علي عبدالله صالح، مشددًا في الوقت ذاته على أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يخسر شيئا في هذه المعركة السياسية – في إشارة لاتفاق جدة- وحتى دون التوقيع على المبادرة فقد كسبها سياسيًا دون خوضها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المبادرة الخليجية في ٢٠١٢، رفضها علي صالح ولم يوقع عليها في البداية وفي الأخير وقع مرغمًا. حكومة المنفى اليمنية تسير على نهج معلمها الأول وفي الأخير ستوقع و هي صاغرة. الإنتقالي لم يخسر شيئا في هذه المعركة السياسية و حتى دون التوقيع على المبادرة فقد كسبها سياسيا دون خوضها”.

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المشهد العربي

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