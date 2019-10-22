اخبار اليمن

الشرعية تسعى لإفشال حوار جدة وتفجير الوضع في الجنوب

0 2 أقل من دقيقة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن حكومة الشرعية تسعى لتكرار السيناريو الذي انتهجه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي بحربهم على الجنوب، مشددا على أنها تسعى لإفشال حوار جدة.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بعد وثيقة العهد والاتفاق اعلن صالح وأدواته الحرب على الجنوب بعد مؤتمر الحوار الوطني أعلن الحوثي ومن معه الحرب والانقلاب على الدولة وغزو الجنوب .. اليوم وقبل وأثناء حوار جدة يتكرر السيناريو من ذات القوى لإفشاله وتفجير الوضع جنوبا”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of توفير مستلزمات طبية لـ 9 مستشفيات في اليمن

توفير مستلزمات طبية لـ 9 مستشفيات في اليمن

منذ 20 دقيقة
Photo of أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات في إنقاذهم من الحوثيين

أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات في إنقاذهم من الحوثيين

منذ 26 دقيقة
Photo of وجود السعودي في الجنوب هو وجود إماراتي

وجود السعودي في الجنوب هو وجود إماراتي

منذ 38 دقيقة
Photo of استقرار الدولار مقابل الريال اليمني في التعاملات المسائية العملة شراء بيع

استقرار الدولار مقابل الريال اليمني في التعاملات المسائية العملة شراء بيع

منذ 42 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق