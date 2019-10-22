الشرعية تسعى لإفشال حوار جدة وتفجير الوضع في الجنوب

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن حكومة الشرعية تسعى لتكرار السيناريو الذي انتهجه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي بحربهم على الجنوب، مشددا على أنها تسعى لإفشال حوار جدة.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بعد وثيقة العهد والاتفاق اعلن صالح وأدواته الحرب على الجنوب بعد مؤتمر الحوار الوطني أعلن الحوثي ومن معه الحرب والانقلاب على الدولة وغزو الجنوب .. اليوم وقبل وأثناء حوار جدة يتكرر السيناريو من ذات القوى لإفشاله وتفجير الوضع جنوبا”.