السعودية تضبط عددا من اليمنيين أثناء محاولة تسللهم إلى المملكة

أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 69582 شخصاً، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، مشيرة إلى أن 45 بالمائة منهم يمنيو الجنسية، و52 بالمائة إثيوبيو الجنسية، و3 بالمائة جنسيات أخرى.

وأكدت السلطات الأمنية السعودية أنه تم ضبط 2840 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية فإن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 وحتى نهاية يوم الخميس 18/2/1441 أسفرت عن ضبط 4027951 مخالفاً، منهم 3147079 مخالفاً لنظام الإقامة، و619971 مخالفاً لنظام العمل، و260901 مخالف لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1635 مواطناً، موضحة أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1612 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 23 سعودياً.