السعودية تشيد بموقف “مجلس التعاون” بشأن الاعتداءات على المملكة

تطرق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر.

ولفت مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة، إلى تأكيد هذه الدول بتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي .

وتناول مجلس الوزراء السعودي ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة.