الرياض تعمل على قدم وساق في سبيل مصلحتكم

وجه الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، دعوة هامة إلى الجنوبيين، مُطالبًا إياهم بعدم الاستماع للخونة والمرتزقة وذباب المشروع الفارسي التركي الإخواني وقناة الجزيرة – في إشارة لقيادات حكومة الشرعية وحزب الإصلاح-، مشيرًا إلى أن الرياض تعمل على قدم وساق في سبيل مصلحة الجنوبيين.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أحبتي أبناء اليمن الجنوبي تعلمون جيدًا أنني وقفت ولا أزال معكم على جميع الصعد والمستويات أدعوكم في هذه المرحلة لعدم الاستماع للخونة والمرتزقة وذباب المشروع الفارسي التركي الإخواني وجزيرة الموت دعو الأمر لله ثم للرياض التي تعمل على قدم وساق في سبيل مصلحتكم”.