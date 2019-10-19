اخبار اليمن

الربيعي يوجه تحذيرا خطيرا للشعب الجنوبي

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وجه أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن فضل الربيعي، تحذيرا للشعب الجنوبي من مخطط يسعى إليه البعض لتفجير الحرب فيما بينهم.
وقال أستاذ علم الاجتماع في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” تابعها “المشهد العربي” : “على الجميع أخذ الحيطة والحذر، الآخر يريد اليوم تفجير الحرب بينكم”.
وأضاف الربيعي” : ” أيها الجنوبيون انتبهوا لذلك جيدا استوعبوا اللحظة الخطرة واعملوا على كسب الكل ، اتركوا المتشنجين والمتهورين والمنتقمين من الوطن، فوتوا الفرصة على المتربصين، دافعوا عن الوطن وليس عن الأشخاص فالوطن ملك للجميع”.

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المشهد العربي

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