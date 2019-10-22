الربيعة يستعرض جهود الإغاثة في اليمن مع وكيل وزارة الدفاع الإيطالي

عقد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة،اليوم الثلاثاء لقاءا مع وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو.

وقدم الربيعة خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، لمحة عن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز ودوره اللافت في خدمة المحتاجين ودعم الفقراء، وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية، ومنه ما يتم تقديمه للأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجها.

ولفت الربيعة إلى تنفيذ المشاريع النوعية مثل مشروع “مسام” لنزع الألغام من الأراضي اليمنية ومشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين ومراكز الأطراف الصناعية، وبرنامج التطوع الخاص بالمركز، إضافة إلى المشاريع المنفذة لصالح اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

كما تطرق للتحديات التي تواجه العمل الإنساني وخصوصًا في اليمن ،مؤكدًا أنها لم تشكل عائقًا أمام المركز في إيصال مساعداته وتقديمها للمحتاجين دون تحيز، إذ يدعم المركز المستشفيات التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ومنها مستشفى السلام في صعدة والمستشفى السعودي في حجة.

من جانبه أشاد توفالو بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة وبلاده منوهًا بأعمال المركز المتنوعة في المجالات الإغاثية والإنسانية.