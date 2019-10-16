الربيزي يوجه رسالة تحفيزية إلى المجلس الانتقالي

وجه الناشط السياسي، أحمد الربيزي، رسالة تحفيزية إلى وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المتوجه إلى الرياض لاستكمال الباحثات الثنائية مع ما تسمى بحكومة الشرعية.

وكتب الربيزي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏إلى الرياض ربنا ينصركم، ندرك أن مهمتكم كبيرة وغير عادية، لكن أملنا فيكم كبير جداً.. وثقتنا فيكم أكبر.”.

وتابع: “إلى الرياض تحملون آمال شعب الجنوب والأمة وفي عيونكم وضمائركم تضحياته الجسام”.

وأضاف: “أعلموا ان طريق الحرية طويلة، وان كل خطوة مهما كبرت او صغرت فأنها تعد خطوة على طريق تحرير الجنوب”.

وتوجه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه اللحظات من الساعات الاولى ليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض والوفد المرافق له، لاستكمال المحادثات الثنائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية.