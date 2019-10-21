الرئيس الزُبيدي لن يفرط في حقوق الجنوبيين أبدًا

أكد الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي ووفد المجلس بجدة، لن يفرطان في تضحيات وحقوق الجنوبيين أبدًا.

وقال النسي في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “متى يفهم أصحاب النظرة القاصرة أن الجنوبيين لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم حلول لا تلبي تطلعاتهم لأن القرار عندما يتعلق بالمصير فهو بيد الشعب مع ثقتنا المطلقة في وفد المجلس الانتقالي الجنوبي وخاصة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي أنه لن يفرط في تضحيات وحقوق الجنوبيين أبداً”.