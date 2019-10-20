الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية صباح اليوم الأحد

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 314.0. 28 ريالًا 48.40 $

الذهب عيار 22 25.956.45 ريالًا 44.37$

الذهب عيار 21 24.774.75 ريالات 42.35 $

الذهب عيار 18 21.235.0.00 ريالاً 36.30$

أوقية الذهب 880.425 ريالًا 1.505 $

كيلو الذهب 28.313.41 ريالًا 48.399 $