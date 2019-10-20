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الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية صباح اليوم الأحد

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تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

الذهب عيار 24             314.0. 28 ريالًا                        48.40 $

الذهب عيار 22              25.956.45 ريالًا                   44.37$

الذهب عيار 21            24.774.75 ريالات                   42.35 $

الذهب عيار 18            21.235.0.00 ريالاً                     36.30$

أوقية الذهب                 880.425 ريالًا                       1.505 $

كيلو الذهب                28.313.41 ريالًا                     48.399 $

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المشهد العربي

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