اخبار اليمن

الدويل يكشف عن مخطط الإخوان لإسقاط التحالف أمام العالم

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كشف الناشط السياسي، صالح علي الدويل، عن مخطط مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، لإسقاط التحالف العربي أمام العالم.
وكتب الدويل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لأن قوى اليمننة الاخوانجية تريد أن يغرق التحالف العربي في رمال حرب لا تحقق أهدافها فيقتنع العالم بانها حرب عبثية فيضيق ذرعا بها”.
وتابع’ “مليشيات الإخوان ستمارس التسويف ووضع عراقيل تمنع أي اتفاق مع ان الانتقالي تجرع المرارة من اجل توحيد البندقية ضد العدو المشترك لتحقيق الأهداف العظيمة للتحالف”.

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المشهد العربي

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