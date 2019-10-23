الدمار والخراب حلّ بالدول التي تقع تحت احتلال إيران

أكد المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، أن الدول التي تقع تحت الاحتلال الإيراني حدث بها دمار وخراب – في إشارة إلى اليمن وسوريا ولبنان والعراق-.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تحت الاحتلال الإيراني… الشعب اللبناني ينتفض..شيعة العراق قبل السنة ينتفضون في وجه عملاء إيران”.

وأضاف: “في اليمن دمار وخراب واحتلال طائفي يقوده الحوثيون المدعومون من إيران.. سوريا عادت خمسين عامًا إلى الوراء تحت الاحتلال الإيراني”.