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الخميس..وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المعلمين في سيئون

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دعا فاخر حسين بن طالب رئيس لجنة أنا المعلم بالوادي والصحراء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم للمطالبة بحقوق المعلمين في سيئون.
وطالب حسين بن طالب، في بيان له ،كافة المعلمين والإداريين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية واغتنام فرصة تواجد وزير التربية والتعليم بحكومة الشرعية بمدينة سيئون لعرض مطالب المعلمين عليه وإلزامه بتحقيق مطالب المعلمين والإداريين.
وشدد على ضرورة أن يتوحد الجميع نحو المطالب المشروعة بضرورة توفير حياة كريمة للمعلمين .
وأوضح في بيانه، أن المسيرة السلمية ستبدأ الساعة العاشرة صباح الخميس القادم،حيث سيكون التجمع في ساحة مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء ،للانطلاق إلى مجمع الدوائر الحكومية في مسيرة حقوقية سلمية.

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المشهد العربي

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