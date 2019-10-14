الخليفي يكشف تفاصيل جريمة جديدة لمليشيات الإخوان بشبوة

أكد الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، اليوم، أن مليشيات الإخوان التابعة لحكومة الشرعية اعتقلت 4 مواطنين في تظاهرة شبوة السلمية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “مليشيات حزب الإصلاح الإرهابية تعتقل اليوم المواطنين في شبوة في مظاهرة سلمية. الحريه للمعتقلين الأبطال آل دغار العوالق. أبوبكر ناصر الصبه الدغاري. مهند مبارك القرز الدغاري. حاتم سالم علي الدغاري. ناصر أبوبكر صالح الدغاري”.

وكانت مليشيات الإخوان التابعة للشرعية في محافظة شبوة، قمعت صباح اليوم الإثنين، الميسرات السلمية التي انطلقت في مديرية نصاب بمناسبة العيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.