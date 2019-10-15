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الخليفي يسخر من الإخوان: خلوا شوية للعقل

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وجه الناشط السياسي، ربيع بن مقلم الخليفي، رسالة إلى مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، التي تحاول بكل طاقتها هدم كل ما بناه الجنوب خلال 28 عاما إلى هذه اللحظة.
وكتب الخليفي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بعد كل تضحيات شعب الجنوب ٢٨ عام من عام ٩٠ الى اللحظة واستشهاد وجرح عشرات الألوف وتدمير وتاخر تنمية بلادهم وسرقة ثرواتهم ويريدوها تذهب هدر”.
وتابع: “الغريب أنهم يقولون لن نقبل تمزيق اليمن هكذه بكل بساطة احتليتم الجنوب المدفع والدبابة ثم تقولون تمزيق اليمن”.
واختتم تغريدته ساخرا: “خلوا شوية للعقل”.

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المشهد العربي

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