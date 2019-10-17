الحوثيون يمنعون رئيس الصليب الأحمر من زيارة النساء المعتقلات

المشهد العربي – خاص :

رفضت مليشيات الحوثي الانقلابية، طلباً لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير بزيارة النساء المعتقلات في سجون الحوثي .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إن بيتر ماورير طلب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة النساء المعتقلات والاطلاع على أسباب وظروف اعتقالهن , غير أن المليشيا رفضت الطلب .

وأشارت المصادر ، إلى أن رئيس اللجنة الدولية الذي وصل صنعاء أمس ناقش موضوع النساء المعتقلات في سجون الحوثيين , وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاكات واعتداءات جسدية وجنسية على المعتقلات .

وتتواجد أكثر من 300 امرأة معتقلة في سجون الحوثيين معظمهن في سجون سرية ومخفيات قسريا .

واعتقلت مليشيا الحوثي النساء على خلفية تظاهرات نسائية في صنعاء ضد الحوثيين وقامت بتلفيق تهمة أخلاقية لهن .

وكانت مليشيا الحوثي قد ماطلت في الرد على طلب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمس بزيارة السجون ومراكز الاعتقال التابعة للمليشيا , وبررت أن ذلك يكون عبر التنسيق مع وزارة الخارجية التابعة لهم .

وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي تحاول تهيئة بعض مراكز الاعتقال قبل أن تنظم هي زيارات الصليب الأحمر إلى المعتقلات التي تختارها وليس التي يختارها الصليب الأحمر لإخفاء الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ضد المعتقلين .