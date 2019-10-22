الحوثيون يبدأون محاكمة كبار قادة جيش الشرعية وضباط جنوبيين

المشهد العربي – خاص :

بدأت محكمة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء اليوم الثلاثاء ، محاكمة 11 من كبار قادة الجيش في الشرعية وضباط جنوبيين .

وشملت قائمة المحاكمة الرئيس المؤقت هادي ونائبه على محسن الأحمر، ووزير الدفاع محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان عبدالله سالم النخعي، والقيادي العسكري الجنوبي هيثم قاسم طاهر قائد ألوية المشاة في الساحل الغربي، والقيادي الجنوبي فضل حسن محمد العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن.

كما تضمنت القائمة أحمد حسين صالح العقيلي مدير مكتب القائد الأعلى، و يحيى حسين عبد الله صلاح قائد المنطقة العسكرية الخامسة، وطارق محمد عبدالله صالح قائد ألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي، و هاشم عبدالله حسين الأحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة ، وأمين عبدالله حامد الوائلي .

ووجهت النيابة العسكرية التابعة للحوثيين تهم إلى القائمة بالتعاون مع ما أسمته العدوان ومدهم بالمقاتلين .

وكانت مليشيا الحوثي قد حاكمت المئات من معارضيها غيابيا في المحكمة الجزائية التابعة لهم بصنعاء، وأصدرت أحكاما وقرارات بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم .