الحوثيون يباركون تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي في المهرة

المشهد العربي – خاص

باركت مليشيا الحوثي تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي، الذي أعلن اليوم السبت في المهرة .

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمليشيا الحوثي، خبر تشكيل هذا المجلس المشبوه وباركت هذه الخطوة واعتبرتها خطوة مهمة.

وكانت صحيفة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي قد أجرت حوارا مع ” علي الحريزي ” ابرز الشخصيات المؤسسة لما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي.

وقالت مصادر مطلعة لموقع ” المشهد العربي ” إن هناك اتصالات وثيقة بين قيادات الحوثي في صنعاء وعلى الحريزي في المهرة .

وأضافت المصادر أن عبود هبود، قمصيت أحد ابرز قيادات المجلس الجديد سبق وزار صنعاء عام 2016 والتقى قيادات حوثية .