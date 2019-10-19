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الحوثيون يباركون تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي في المهرة

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المشهد العربي – خاص
باركت مليشيا الحوثي تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي، الذي أعلن اليوم السبت في المهرة .
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمليشيا الحوثي، خبر تشكيل هذا المجلس المشبوه وباركت هذه الخطوة واعتبرتها خطوة مهمة.
وكانت صحيفة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي قد أجرت حوارا مع ” علي الحريزي ” ابرز الشخصيات المؤسسة لما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي.
وقالت مصادر مطلعة لموقع ” المشهد العربي ” إن هناك اتصالات وثيقة بين قيادات الحوثي في صنعاء وعلى الحريزي في المهرة .
وأضافت المصادر أن عبود هبود، قمصيت أحد ابرز قيادات المجلس الجديد سبق وزار صنعاء عام 2016 والتقى قيادات حوثية .

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